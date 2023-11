Tempesta d’amore: Michael impazzisce di gelosia! Ma Rosalie… | Anticipazioni italiane

Mai sottovalutare una donna ferita… specialmente se si chiama Rosalie Engel (Natalie Alison)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bellissima compagna di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) escogiterà infatti un astuto piano mirato a punire e – allo stesso tempo – riconquistare il medico. Le conseguenze, però, andranno oltre le aspettative… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie ingaggia Raphael

Quando è tornata insieme a Michael dopo anni di lontananza, Rosalie era convinta di aver trovato l’uomo della sua vita. Non c’è dunque da stupirsi se la donna ha profondamente sofferto per il distacco che il suo amato ha dimostrato nelle ultime settimane. Una sofferenza che si è trasformata in rabbia non appena la Engel ne ha scoperto la causa: il medico si è invaghito di Carolin (Katrin Anne Heß)!

Ferita e umiliata, Rosalie reagirà però a modo suo al “tradimento” del suo amato: invece che affrontarlo, deciderà di riaccendere l’interesse dell’uomo nei suoi confronti stuzzicandone la gelosia. E qual modo migliore se non facendosi corteggiare dall’affascinante Raphael Kofler (Jakob Graf)?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael geloso

Sarà così che Rosalie inizierà a provocare il compagno, prima facendosi recapitare da Raphael delle rose rosse e poi facendo in modo che Michael la sorprenda in un locale mentre viene apertamente corteggiata dal suo bellissimo spasimante. Un piano che funzionerà ben oltre le aspettative…

Roso dalla gelosia, il medico affronterà la fidanzata, che gli rinfaccerà il suo comportamento freddo e distante degli ultimi tempi, pur senza rivelargli di essere a conoscenza del suo “tradimento” con Carolin. E a quel punto Michael non potrà fare altro che scusarsi!

Capendo di aver messo a rischio la sua relazione col proprio comportamento, il medico deciderà dunque di concentrarsi sulla compagna e recuperare il tempo perduto. Peccato solo che nel frattempo lei inizierà pian piano a rendersi conto che Raphael la capisce più del suo stesso fidanzato…