Tempesta d’amore: Paul vede il bacio di Josie e Raphael! | Anticipazioni italiane

Quando Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ha rinunciato al suo amore per Josie Klee (Lena Conzendorf), pensava di aver fatto la scelta eticamente più giusta. Peccato solo che non abbia fatto i conti con la gelosia! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie corteggiata da Raphael

La decisione di Paul di chiudere la sua storia clandestina con Josie è stata un duro colpo per quest’ultima. Non per questo, però, la Klee si è lasciata andare. Decisa a voltare pagina, la ragazza ha dunque iniziato a concentrarsi di più su se stessa ed il proprio lavoro. Ed è stato proprio allora che è comparso Raphael Kofler (Jakob Graf)!

Uomo incredibilmente bello e affascinante, il misterioso ospite del Fürstenhof inizierà a fare una corte serrata alla bella cuoca, fino a che quest’ultima non accetterà di uscire insieme a lui. Una decisione che scatenerà la gelosia di Paul…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul geloso di Raphael

Mentre Lindbergh sarà tormentato dal pensiero della sua amata insieme ad un altro, Josie scoprirà che Raphael non è affatto stato sincero con lei. L’uomo le confesserà infatti di essere stato pagato da Yvonne (Tanja Lanäus) per corteggiarla e farle ritrovare autostima…

Inutile dire che la Klee si infurierà con la madre per il suo inganno, mentre apprezzerà la sincerità di Kofler, con cui manterrà un ottimo rapporto. Sarà così che Raphael si congederà da Josie con un tenero bacio sulla guancia. Un gesto innocente ma estremamente intimo che farà impazzire di gelosia Paul… E ora? Seguici su Instagram.