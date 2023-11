Tempesta d’amore: Raphael e Rosalie affidano il loro amore alla “magia”… | Anticipazioni italiane

Il vero amore trova sempre una via per trionfare! Ne è assolutamente convinto Raphael Kofler (Jakob Graf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore dimostrerà la propria incrollabile fiducia nel suo futuro insieme a Rosalie Engel (Natalie Alison) in un modo davvero inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Raphael e Michael rivali per Rosalie

Un doppio triangolo è esploso al Fürstenhof! Il complesso intreccio amoroso che ha visto Michael (Erich Altenkopf) col cuore diviso tra Rosalie e Carolin (Katrin Anne Heß) ha infatti preso una direzione inaspettata quando la Engel ha assoldato l’affascinante escort Raphael per far ingelosire il medico.

Tra Rosalie e Raphael si è infatti formato un legame reale che ha di gran lunga superato la finzione. Convinto che lui e la Engel siano anime gemelle, Kofler non solo si dirà pronto a lottare per la donna che ama, ma affronterà anche apertamente Michael. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Raphael si affida al destino

Inutile dire che Niederbuhl non gradirà le interferenze del rivale nella sua relazione con la fidanzata e intimerà a Kofler di lasciare il Furstenhof. Sarà però solo quando anche Rosalie lo pregherà di allontanarsi, che Raphael deciderà di partire. Non per questo, però, rinuncerà al loro amore…

Ormai certo che lui e la Engel siano destinati a stare insieme, Kofler deciderà di affidare la loro felicità al destino. Come? L’uomo scriverà il proprio numero di telefono su una banconota, con cui pagherà il proprio conto al Furstenhof: se Rosalie si ritroverà un giorno tra le mani la banconota, avrà la prova definitiva che il suo futuro è con Raphael!

Inutile dire che la donna resterà inizialmente incredula di fronte al gesto del suo spasimante. Non appena quest’ultimo partirà, però, Rosalie inizierà a sperare che il miracolo si compia e che la banconota ricompaia per magia tra le sue mani… verrà accontentata? Seguici su Instagram.