Tempesta d’amore: Shirin capisce di amare Gerry! | Anticipazioni italiane

Una delle più belle storie d’amore degli ultimi anni sta per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni Shirin Ceylan (Merve Çakır) aprirà infatti finalmente gli occhi sulla natura dei suoi sentimenti per Gerry Richter (Johannes Huth)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin e Gerry si baciano

Sono trascorsi ormai parecchi mesi dal primo incontro tra Gerry e Shirin. Un incontro magico che sembrava il preludio per un grande amore. Purtroppo, però, fino ad ora i sentimenti sono stati a senso unico…

Se il fratello di Max (Stefan Hartmann) si è perdutamente innamorato della bella ragazza, lei ha invece sempre visto in lui solo un amico. I due hanno così proseguito per strade diverse, iniziando delle relazioni rispettivamente con Merle (Michael Weingartner) e Henning (Matthias Zera).

Tutto, però, sta per cambiare! Mentre poseranno per un servizio fotografico, Gerry e Shirin dovranno infatti baciarsi dietro richiesta del fotografo. Peccato solo che quel gesto che doveva essere pura finzione risveglierà in loro dei sentimenti inaspettati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin capisce di amare Gerry

Se entrambi proveranno a minimizzare l’accaduto, Henning non avrà la stessa reazione e farà alla fidanzata una scenata di gelosia, pretendendo che la ragazza interrompa immediatamente la sua collaborazione con Richter come modella.

A quel punto la Ceylan comunicherà all’amico di non poter più lavorare come modella al suo fianco, spiegandogli di dover proteggere i sentimenti sia di Henning che Merle. Se la testa le dirà che si tratta della scelta giusta, però, il cuore sarà di tutt’altro avviso…

Poco dopo Shirin farà infatti un sogno passionale con protagonista proprio Gerry. E a quel punto le sarà chiaro di provare nei confronti del ragazzo dei sentimenti che vanno ben oltre l’amicizia… Seguici su Instagram.