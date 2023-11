Tempesta d’amore: Shirin furiosa con Josie per le bugie su Paul! | Anticipazioni italiane

A nessuno piace essere ingannati, specialmente da parte delle persone di cui ci si fidava di più! È questo il caso di Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà che la sua migliore amica è stata tutt’altro che sincera con lei… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin deve mentire per Josie

Da quando Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) hanno capito di amarsi, hanno dovuto venire a compromessi con la propria coscienza, trovandosi a dover ingannare molte persone care affinché la loro relazione non venisse alla luce. E non sono stati i soli…

Per proteggere il segreto dell’amica, Shirin si è infatti trovata a dover mentire ripetutamente a Henning (Matthias Zera): una situazione che l’ha logorata tanto da spingerla a chiedere all’amica di trovare una soluzione al più presto. Soluzione che sembrava essere arrivata con la decisione di Paul di tornare da Constanze (Sophia Schiller).

Purtroppo per la Ceylan, però, il suo dilemma non tarderà a riproporsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre il segreto di Josie e Paul

Come sappiamo, nonostante l’iniziale decisione di mantenere le distanze, Paul e Josie hanno finito per riavvicinarsi, tanto da passare la notte insieme e decidere poi di ricominciare a frequentarsi di nascosto. Ingannare Shirin, però, non sarà semplice…

La ragazza non tarderà infatti a capire che tra la Klee e Lindbergh sono riesplosi i sentimenti e metterà l’amica sotto torchio, finché quest’ultima non le confesserà la verità. Il risultato? Shirin sarà profondamente delusa da Josie: non solo le ha mentito, ma la sta ora mettendo ancora una volta in una situazione difficile con Henning!

La Ceylan manterrà ancora una volta il segreto della sua migliore amica o preferirà essere sincera col fidanzato? Per ora possiamo anticiparvi che ben presto il rapporto tra Shirin e Henning andrà in crisi, ma per tutt’altri motivi… Seguici su Instagram.