Terra amara: Fekeli ha un infarto | Trama 11 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 11 novembre 2023

Mujgan dice a Fikret che dovrebbe scegliere tra l’amore e la vendetta. Zuleyha e Saniye visitano i braccianti delle baracche e là Saniye rivela di aver cambiato la sua opinione su Sevda. Uzum mostra trionfante il suo inglese, ma non riesce a seguire la lezione alla radio in quanto Gaffur l’ha rubata. Demir si ferma per soccorrere un uomo con l’auto in avaria, ma viene colpito alla testa…

Sevda intende parlare nuovamente con la Umit per costringerla a chiudere la storia con Demir. Va intanto in scena l’incontro-scontro tra Demir e Fikret. Sermin, dopo aver accompagnato Fadik e Rasit a realizzare un servizio fotografico per il loro fidanzamento, si imbatte in Lutfiye, la zia di Fikret, con cui si ferma a parlare. Durante il dialogo, Lutfiye vede passare Fikret e, in ansia per il nipote, saluta Sermin e lo segue. Mentre Zuleyha, Sevda e Gulten sono nella scuderia di villa Yaman, un bracciante chiede loro aiuto poiché la figlia di una delle braccianti ha avuto un incidente. Le tre donne si precipitano in aiuto della piccola e la conducono in ospedale. Lì, Umit soccorre e cura la bimba.

Dopo l'incontro con Esma a Istanbul, Demir si rende conto che è Fikret l'autore dei manifesti che stanno rovinando la reputazione degli Yaman è Fikret. Lo stesso Demir capisce a quel punto che è sempre Fikret ad aver ordito il fallito attentato ai danni dell'azienda e rimprovera Zuleyha per non avergli detto quel che sapeva di lui (Zuleyha aveva taciuto temendo una reazione sconsiderata di Demir). La voce dell'attentato arriva a Fekeli, che va insieme a Luftiye nel "covo" di Fikret, e là ha un infarto quando scopre che è proprio il nipote l'autore dell'attentato.