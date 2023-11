Terra amara: Demir e Zuleyha riaccolgono Gaffur alla villa | Trama 19 e 20 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 19 e lunedì 20 novembre 2023

Fikret e Umit tramano ancora per sabotare la felicità di Demir e Zuleyha. Mentre è in corso la festa di compleanno di Adnan, Gaffur è in giro per la città in cerca di cibo e di un letto caldo. Alla fine l’uomo si rifugia nella stalla di villa Yaman e si addormenta con i morsi della fame. Ai festeggiamenti per Adnan si presenta anche Umit, con Demir che a quel punto si innervosisce. Demir comunica che il suo dono di compleanno per Adnan è dare al figlio il nome del suo vero padre. Fikret, di notte, appicca il fuoco alla stalla in cui si trova Gaffur, credendo non ci sia nessuno. Gaffur si sveglia giusto in tempo per impedire la propagazione dell’incendio. Il giorno dopo, Fekeli e Demir iniziano a litigare per strada e ciò porterà a una conclusione fatale…

Fekeli è a terra ferito e la notizia dell’aggressione all’uomo da parte di Demir si diffonde in fretta e furia, sconvolgendo Zuleyha, Umit e Fikret. Il trucco di Fekeli e Demir va a compimento e Fikret giunge a casa dello zio dove trova anche Demir ad aspettarlo. Fikret non intende far pace a meno che Demir non infanghi pubblicamente la memoria di suo padre, Adnan Yaman. Mujgan scopre che Fikret non è mai davvero partito per la Germania. Poi Demir chiede lumi a Fikret sulle foto che lo ritraggono con Umit. Sentendosi tradito, Fikret aggredisce Umit e le dice che si fermerà solo quando si sarà vendicato. Gaffur approfitta dello sgomento di tutti e dell’assenza di Saniye per rimanere con Uzum e cercare un po’ di cibo in cucina. La storia di Fikret e delle altre amanti di Adnan causa tanto dolore a Sevda.

Fikret e Mujgan sono sempre più uniti. Demir teme che Zuleyha possa venire a sapere della sua storia con Umit. Quest’ultima intanto scopre che Sevda è sua madre e che non l’ha abbandonata per sua volontà. Demir si fa coraggio e decide di dire tutto a Zuleyha ma Sevda lo convince a desistere.

Demir e Zuleyha accolgono di nuovo Gaffur alla villa ma Gulten vuole prima essere sicura che Saniye sia d'accordo. Fekeli e Demir passeggiano insieme per dimostrare a tutti la loro alleanza. Lutfiye tenta di convincere Fikret ad abbandonare i piani di vendetta verso Demir.