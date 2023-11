Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 2 novembre 2023

Sevda e Saniye dicono a Fekeli che Zuleyha è sparita, e lui organizza dei gruppi per cominciare le ricerche per trovarla, ma le squadre assoldate dall’uomo non riescono a farcela. Sermin spiega a Sevda che Demir ha detto delle bugie sul suo viaggio ad Ankara e che magari c’è un’altra donna nella sua vita. Demir sta passando con Umit due romantici giorni insieme fuori porta e non sa che Zuleyha è scomparsa… Seguici su Instagram.