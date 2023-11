Terra amara: Sermin scopre il vero nome di Umit | Trama 23 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 23 novembre 2023

Umit trova Zuleyha ferita in modo grave dopo un incidente e decide immediatamente di portarla in ospedale, dove la nostra protagonista viene prontamente operata. In seguito all’intervento, tuttavia, Zuleyha perde il bambino. Sermin entra in possesso di una lettera dell’ex-marito Sabahattin, indirizzata a Umit, e dopo averla letta capisce che il suo vero nome è Ayla, proprio quel nome sentito chiamare da Sevda mentre delirava… Seguici su Instagram.