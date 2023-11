Terra amara: Demir viene portato in prigione | Trama 28 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 28 novembre 2023

Umit riprende finalmente conoscenza e fornisce la sua testimonianza sull'incidente che ha rischiato di farla morire. La testimonianza in questione accusa Demir e così, sotto lo sguardo terrorizzato di Zuleyha, l'uomo viene portato in prigione; lei però non intende rassegnarsi si rassegna e vede Sadi per parlare di un piano per salvare il marito. In ospedale, Sevda fa visita a Umit, da cui però viene cacciata quando fa intendere di credere che Demir sia innocente…