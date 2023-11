Terra amara: Fikret prigioniero ma fugge via… | Trama 29 e 30 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 2023

Successivamente all’udienza, Fekeli e Lutfiye tornano a casa e lì trovano Mujgan. Quest’ultima dice che non può essere stato Demir a far cadere Umit dalle scale, in seguito apprende della storia tra Umit e Fikret. Fekeli pensa ormai che sia stato Fikret ad aggredire Umit. Nel frattempo, lontano da Cukurova, proprio Fikret viene aggredito da due uomini.

Sermin intuisce che Sevda difende Umit e le rivolge diverse domande per capire meglio la situazione, ma diventa molto insistente e così Gulten la caccia di casa. Sermin va da Demir in prigione per confrontarsi con lui sull'eventuale legame tra Sevda e Umit; l'uomo ne risulta però seccato e la manda via. Zuleyha tiene prigioniero Fikret: lui si libera e riesce a fuggire, grazie all'aiuto di una complice inaspettata, Lutfiye, che intanto aveva cercato di capire dove fosse il nipote.