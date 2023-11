Terra amara: a Zuleyha torna la memoria | Trama 3 e 4 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023

Fikret rivela a Fekeli di aver avuto uno scontro con Zuleyha dopo che lei lo ha visto uscire dall’azienda di Demir, ma che non ha niente a che fare con la sua sparizione. Sevda contatta Demir per informarlo di tutto, così lui torna a Cukurova.

Non si riesce ancora a trovare Zuleyha, ma un’idea di Sermin fornisce una nuova direzione alle ricerche: i cani addestrati riescono così a trovarla svenuta con una trappola che le paralizza la gamba. La ragazza in realtà non ha riportato gravi ferite, ma ora lei per via del trauma non rammenta perché fosse andata nel bosco; ricorda solamente ciò che ha provato e dice a Demir di amarlo. Il lungo bacio che segue finisce per spezzare il cuore a Umit.

Mujgan ha appreso da Bathiar di Monika, una vecchia fidanzata di Fikret che ha tentato di togliersi la vita due anni prima, di conseguenza affronta Fikret e chiude la storia con lui. Gulten viene a sapere da Ismail che Gaffur ha deciso di impegnare l’atto di proprietà delle terre intestate a lei, come garanzia per chiedere un prestito a Ismail. Il denaro serviva per velocizzare il visto per la Germania, ma ora Ismail intende riscattare le terre, in quanto Gaffur non gli ha mai restituito i soldi. Gulten non dice niente a nessuno, ma tutti hanno intuito che c’è qualcosa che non va.

Zuleyha si trova in ospedale per un’amnesia che non le permette di ricordare niente dell’incidente. Demir, che la segue affettuosamente, viene colto dai sensi di colpa per tutto il male che le ha fatto. Il mattino dopo, Cukurova si sveglia piena di manifesti affissi per screditare il buon nome del defunto Adnan Yaman. Demir ordina ai suoi dipendenti di eliminarli. Mujgan si rende conto che c’è qualcosa tra Demir e Umit e decide di parlarne con lei.

Sermin, dopo aver scoperto che Demir non è mai stato ad Ankara, viene smentita bruscamente dallo stesso Demir e da Umit, che gli fornisce un alibi. Zuleyha esce dall'ospedale insieme a Sevda e Demir. Giunti a villa Yaman, trovano affissi sulle mura esterne gli stessi manifesti visti in città. Demir perde il controllo, mentre Zuleyha rivela a Sevda che le è tornata la memoria e sa chi è il colpevole.