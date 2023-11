Terra amara, anticipazioni dal 19 al 25 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 19 a sabato 25 novembre 2023

Fikret e Umit continuano a tramare per distruggere la felicità di Demir e Zuleyha. Mentre alla villa sono tutti emozionati per la festa di compleanno del piccolo Adnan, Gaffur vaga per la città in cerca di cibo e di un letto caldo. Infine si rifugia nella stalla di villa Yaman, addormentandosi in preda alla fame. I festeggiamenti continuano e alla festa si presenta anche Umit, e Demir si innervosisce. Demir annuncia che il suo regalo di compleanno per Adnan è dare al figlio il nome del suo vero padre. Fikret, col favore del buio, appicca il fuoco alla stalla in cui dormiva Gaffur, pensando non ci sia nessuno. Gaffur si sveglia appena in tempo per salvare la casa dalle fiamme. L’indomani, Fekeli e Demir, incontratisi per strada, iniziano a litigare e il diverbio avrà una conclusione fatale.

Fekeli giace a terra ferito sotto lo sguardo sgomento di tutti. La notizia dell’aggressione di Demir a Fekeli si diffonde rapidamente, sconvolgendo Zuleyha, Umit e Fikret. Il trucco di Fekeli e Demir funziona e Fikret si dirige a casa dello zio dove trova anche Demir ad attenderlo. Fikret non intende sotterrare l’ascia di guerra a meno che Demir non infanghi pubblicamente la memoria di suo padre, Adnan Yaman. Anche Mujgan incontra Fikret e scopre che lui non è mai partito per la Germania. In seguito, Demir chiede spiegazioni a Fikret riguardo alle foto che lo ritraggono con Umit. Sentendosi tradito, Fikret aggredisce Umit a cui dichiara che si fermerà solo quando si sarà vendicato. Intanto, Gaffur approfitta dello sgomento generale e dell’assenza di Saniye per stare con Uzum ed elemosinare cibo in cucina. La storia di Fikret e delle altre amanti di Adnan provoca molto dolore a Sevda.

Fikret e Mujgan sono sempre più uniti. Demir è preoccupato che Zuleyha scopra della relazione con Umit. Quest’ultima, dal canto suo, scopre che Sevda è sua madre e che non è stata una sua scelta abbandonarla. Demir si fa coraggio e decide di dire tutto a Zuleyha ma Sevda lo convince a desistere.

Demir e Zuleyha accolgono nuovamente Gaffur nella villa ma Gulten vuole assicurarsi che Saniye sia d’accordo. Fekeli e Demir passeggiano insieme davanti a tutta la città, a dimostrare la loro alleanza. Lutfiye cerca di convincere Fikret ad abbandonare i piani di vendetta nei confronti di Demir.

Rasit e Fadik si sposano, ma il ricevimento viene interrotto da una donna che sostiene di essere la vera moglie di Rasit. Tra lo sgomento generale, lo sposo viene allontanato da Demir e Gaffur che gli intimano di non farsi vedere mai più. Durante la festa di matrimonio, Zuleyha rivela a Sermin di essere incinta. Sermin, a sua volta, lo rivela a Fusun, ma le due vengono ascoltate di nascosto da Mujgan che riporta la notizia a Umit.

Umit, colta dalla rabbia, decide di raccontare a Zuleyha la verità riguardo al tradimento di Demir. Lungo la strada, Umit si imbatte in Zuleyha che appare ferita gravemente a causa di un incidente. Fikret torna a casa di Fekeli e, dopo un confronto, i due si chiariscono ponendo le basi per un nuovo inizio del loro rapporto.

Umit trova Zuleyha gravemente ferita dopo un incidente stradale e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. In seguito all’intervento, Zuleyha perde il bambino. Sermin si impossessa di una lettera dell’ex-marito Sabahattin, indirizzata a Umit, e leggendola scopre che il suo nome è Ayla, il nome sentito chiamare da Sevda durante il delirio.

Fekeli informa Lutfiye della relazione tra Fikret e Umit ed esprime le sue preoccupazioni per il nipote. Quando viene a sapere che probabilmente l’incidente di Zuleyha è stato causato da qualcuno, pensa subito che il colpevole sia Fikret e lo denuncia, così da proteggerlo dall’inevitabile furia di Demir. Fikret viene liberato perché è estraneo all’incidente, ma è furioso per la denuncia e dice a Fekeli di non considerarsi più suo nipote.

Fekeli, saputo che non è stato Fikret a causare l’incidente di Zuleyha, si reca da suo nipote per scusarsi di averlo denunciato. Fikret non riesce a perdonarlo, in quanto lo zio ha tradito la sua fiducia. Umit va a trovare a Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Demir, infastidito dalle continue visite dell’ex amante, le intima di non farsi più vedere. Intanto, Sermin confida a Lutfiye che ha scoperto che la donna che Sevda invocava mentre delirava era proprio Umit, che ha un secondo nome sconosciuto a tutti: Ayla. Sermin crede che Sevda e Umit si conoscano da molto tempo, ma non riesce ancora a spiegarsi il motivo. Sul momento, Lutfiye non sembra interessata a questa rivelazione, ma, successivamente, va in ospedale a parlare con la dottoressa.

Sevda cerca inutilmente di convincere Umit a dimenticare Demir. Umit la ricatta dicendole che, se non l'aiuterà a distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha, non la rivedrà mai più. Sevda, anche se a malincuore per non perdere la figlia appena ritrovata, comincia a insinuare in Demir il dubbio che Zuleyha possa essere ancora legata al ricordo di Yilmaz, sfruttando così la sua gelosia nei riguardi di quello che è stato a lungo il suo rivale in amore. Lutfiye riferisce a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit, gli dice che l'ha affrontata in ospedale e che per questo motivo Umit se n'è andata. Sevda fa pubblicare sul giornale un annuncio, per far capire a Umit che farà tutto quello che lei gli ha chiesto.