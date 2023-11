Terra amara, anticipazioni dal 4 al 9 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 4 a sabato 9 dicembre 2023

Quando Fikret torna a casa, ha una discussione con Mujgan, che ha scoperto della relazione tra Fikret e Umit. Mujgan, per vendicarsi dell’amica, decide di rivelare a Zuleyha il tradimento di Demir mostrandole una foto. Demir, intanto, si reca dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret e si dice pronto a farsi giustizia da solo qualora non vengano presi provvedimenti adeguati.

Dopo gli ultimi avvenimenti, villa Yaman è in stato di agitazione: Sevda è in pena per sua figlia, ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ricucire i rapporti con lei, decide di chiamarla, ma la telefonata viene ascoltata da Sermin, la quale intuisce che tra le due c’è un rapporto più profondo di quanto non si pensi e informa di questo Fusun. Zuleyha, che ha scoperto della relazione tra Umit e Demir, ha deciso, con l’aiuto di Sadi, di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e di andarsene per sempre da Cukurova con i suoi figli. Tra Fikret e Umit, invece, non è ancora finita. I due si incontrano segretamente e decidono di riprendere il loro sodalizio per vendicarsi di Demir. Mujgan, che ha seguito Fikret e l’ha visto in compagnia di Umit, decide di accettare l’offerta del Dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali.

Mujgan presenta le dimissioni poiché ha deciso di trasferirsi e iniziare una nuova vita a Istanbul insieme a Kerem Ali. Fikret vuole chiederle di sposarlo, ma Mujgan sale su un aereo diretto a Istanbul per occuparsi del trasloco e l’uomo non fa in tempo a darle l’anello. Anche Zuleyha è in partenza. Ha deciso di chiedere il divorzio e di andare a Cipro con Adnan e Leyla dal momento che ha scoperto che Demir l’ha tradita con Umit. Cetin e Gulten la aiutano a organizzare la partenza. Quando Demir scopre da Sevda che Zuleyha sta per partire, prova a raggiungerla per darle spiegazioni, ma ormai è troppo tardi. Infine, Fikret chiede a Fekeli e Lutfiye la mano di Mujgan e il loro appoggio, ma proprio in quel momento dalla radio giunge una terribile notizia.

Zuleyha, saputo del tradimento di Demir, lo lascia portando con sé i figli a Cipro. Lui ignora dove si trovi la moglie e lo chiede a Gulten, che non risponde e lo rimprovera aspramente. Demir la caccia dalla villa e si rivolge a Sadi, che però – d’accordo con Zuleyha – lo mette fuori strada.

La morte di Mujgan, causata da un incidente aereo, getta tutti nello sconforto, in particolare Fikret che si sente in colpa per aver preferito all’amore di lei la vendetta sugli Yaman. Sermin trova il documento che conferma l’ipotesi di Fusun: Sevda in realtà è Fatma Odzen, madre di Ayla ovvero di Umit. Saniye per intercessione di Uzum perdona Gaffur e lo riammette in casa.

Zuleyha ha lasciato la tenuta e Demir, pur di ritrovarla, decide di assumere un investigatore. Intanto a villa Yaman Sevda riceve un biglietto anonimo, con il quale il testimone dell’omicidio di uno dei banditi durante la rapina alla villa avvenuta giorni prima, il misterioso ricattatore chiede a Zuleyha e Sevda una somma di denaro in cambio del suo silenzio. La donna rintraccia Zuleyha che, venuta a sapere del ricatto, decide di tornare a villa Yaman per risolvere insieme a Sevda la situazione.

Fikret è divorato dal dolore per la morte di Mujgan e decide di rinunciare una volta per tutte alla sua vendetta contro Demir. Tutto ciò che gli resta della donna che amava è Kerem Alì e decide di occuparsi del bambino e del suo futuro; per questo chiede a Fekeli di adottare e lasciare al piccolo Kerem Alì tutti i suoi beni. Umit intanto, incapace di rassegnarsi alla fine della sua relazione con Demir, continua a perseguitare l’uomo.

Demir raggiunge Umit con l’intenzione di ucciderla per poi togliersi la vita a sua volta, ma Zuleyha riesce a dissuaderlo. Marito e moglie rientrano insieme alla tenuta e le cose sembrano essere tornate alla normalità. Il giorno seguente, Zuleyha e Sevda vengono portate in gendarmeria in seguito ad una denuncia di omicidio. Le autorità indagano e cercano il cadavere in questione, ma, non trovando niente, decidono di rilasciare le due donne. Nel frattempo, Betul, figlia di Sermin, si presenta a sorpresa alla tenuta Yaman.

Sermin è incredula e, alla gioia di riabbracciare la figlia, si aggiunge quella di sapere che oltretutto Betul ha ricomprato per loro la casa accanto alla villa degli Yaman. Intanto, Fikret cerca invano di appianare i dissensi con Demir. Sevda, invece, propone a Umit di lasciare Cukurova per iniziare una nuova vita insieme.

Sermin rivela a Betul che Demir ha avuto una relazione con Umit, e che quest’ultima è la figlia di Sevda. Betul decide quindi di avvicinarsi alla dottoressa. Umit rivela a Zuleyha di essere incinta, e lei le risponde che Demir le porterà via il figlio e lo cresceranno insieme ai due fratellini. Tornata a casa, ne discute con Sevda, la quale poi cerca di convincere Umit a fuggire a Istanbul. Saniye inizia a sospettare di Cumali, vedendolo parlare spesso con la piccola Uzum. Demir scopre che Zuleyha ha venduto le sue quote dell’azienda a un avvocato, cha ha fatto da tramite fra lei e il vero compratore e parte per Istanbul per cercarlo e provare a ricomprarle, ma poi ipotizza che forse è stato Fikret ad acquistare le quote e lo affronta. Seguici su Instagram.