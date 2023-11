Terra Amara anticipazioni: Demir in forte difficoltà, ecco di chi è la colpa…

Fin dal suo ingresso a Terra Amara, la giovane Betül Arcan (İlayda Çevik), la figlia del dottor Sabahattin e di Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), farà capire ai telespettatori che di lei non ci si può affatto fidare. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della telenovela, la ragazza metterà in moto un piano che metterà parecchio in difficoltà lo “zio” Demir (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Betül arriva all’improvviso in città

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Betül ritornerà all’improvviso a Cukurova dopo aver troncato il suo matrimonio con il ricchissimo Pierre, conosciuto a Parigi (dove lei ha studiato per diversi anni). Grazie ai soldi ottenuti dal divorzio, Betul potrà quindi ricomprare la mansione che apparteneva ai genitori, ossia quella vicino alla grande tenuta di Demir e Zuleyha (Hilal Altinbilek).

Tale gesto riempirà di gioia Şermin, alla quale Betül metterà subito le cose in chiaro: la ragazza farà presente alla madre che intende vendicarsi di Demir, colpevole di aver supportato la madre Hunkar quando, alla morte di suo nonno Şerafettin, ha preso possesso di tutte le ricchezze dei Yaman, escludendo loro dalla successione. Proprio per questo, Betül suggerirà a Şermin di non fare menzione a Demir del fatto che Sevda Kaglayan (Nazan Kesal) è la madre di Ümit Kahraman (Hande Soral), la sua ex amante, e sfrutterà la vicenda a suo vantaggio…

Terra Amara, trame: Betül offre il suo supporto a Ümit

In primis, Betül attuerà un’abile strategia per avvicinarsi a Ümit: in pratica, fingerà uno svenimento di fronte alla sua auto per farsi curare ed entrare in sintonia con lei. Il piano riuscirà alla perfezione e Ümit proverà subito un’immediata simpatia per la Arcan, che deciderà di giocare a carte scoperte rivelandole che è a conoscenza della tresca extraconiugale che ha intrattenuto per diversi mesi con Demir.

Una confessione, quella di Betül, che avverrà nel bel mezzo di un sontuoso ricevimento allestito nel circolo di Cukurova per onorare la memoria di Hunkar. In questa occasione, Betül darà tutto il suo appoggio a Ümit, lasciandole intendere che può contare su di lei per andare contro Yaman.

Terra Amara, spoiler: Betül e Şermin mettono in difficoltà Demir; ecco come

Questo sarà però soltanto il primo passo della vendetta di Betül: appena Şermin ritroverà tra le cose di Zuleyha una foto compromettente di Ümit nelle braccia di Demir, la Arcan penserà bene di farne tantissime copie per spargerle in ogni strada di Cukurova e svelare che Yaman è stato infedele alla consorte con la dottoressa della cittadina.

Nel giro di qualche ora, il "triangolo" tra Demir, Zuleyha e Ümit sarà dunque sulla bocca di tutti i cittadini, con l'uomo che non saprà in che maniera fermare il "gossip" sul suo conto. Una situazione scomoda nella quale Betül e Şermin gongoleranno, almeno per ora, per il successo ottenuto…