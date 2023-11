Terra Amara anticipazioni: Demir sparisce nel nulla!

Dramma nel dramma nel corso dell’ultima puntata della terza stagione di Terra Amara. Oltre al rapimento della piccola Leyla e all’arresto del marito Demir Yaman (Murat Unalmis) per l’omicidio di Sevda Caglayan (Nazan Kesal), la povera Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si troverà ad affrontare l’ennesimo e spiacevole imprevisto: la sparizione del marito dopo un assalto armato alla villa. Chiariamo dunque meglio quello che succederà…

Terra Amara, news: il rapimento di Leyla e l’arresto di Demir

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Leyla sparirà nel nulla nel corso di un’intensa giornata alla villa e tutto lascerà pensare che a rapirla sia stato Hakan Gumusoglu (Ibrahim Çelikkol), un vecchio socio di Demir nonché fratello di Ercan, l’uomo investito e ucciso accidentalmente da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Per fortuna, a un certo punto un uomo si metterà misteriosamente in contatto con Zuleyha, rivelandole dove può trovare Leyla.

Una volta riabbracciata la piccolina, la Altun dovrà affrontare un altro problema: qualche ora dopo, la polizia procederà infatti con l’arresto di Demir, visto che avrà ritrovato il corpo di Sevda, che l’uomo avrà occultato. In realtà il crimine è stato compiuto da Ümit Kahraman (Hande Soral), che approfitterà della situazione per inchiodare il suo ex amante e rivelare al procuratore di aver assistito all’omicidio della madre (che poi non ha denunciato poiché ricattata da Demir).

Terra Amara, trame: Fikret aiuta Demir ad evadare!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: dato che si sarà appena rappacificato con Demir, accettando di stargli a fianco come fratello, Fikret Fekeli (Furkan Palali) aiuterà l’imprenditore ad evadere di prigione, “sostituendolo” con un suo uomo – vestito esattamente come lui – durante l’orario delle visite.

Dopo ciò, Fikret consiglierà a Demir di lasciare per un certo periodo Cukurova finché non avrà dimostrato la colpevolezza di Ümit nell’omicidio di Sevda, ma Yaman si rifiuterà di andare via da solo e vorrà portare con sé anche Zuleyha e i piccoli Adnan e Leyla, motivo per il quale tornerà alla villa e chiederà alla consorte di preparare in fretta e furia le valigie per darsi alla fuga.

Il piano non andrà però nel migliore dei modi: diversi uomini armati assalteranno la villa e non esiteranno a fare fuoco…

Terra Amara, spoiler: Demir sparisce nel nulla!

Eh sì: gli uomini spareranno senza esitazione, generando dei veri e propri attimi di panico e ferendo in maniera abbastanza grave la piccola Üzüm (Neva Pekuz), la figlia adottiva di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bulent Polat). Ad un certo punto, i malviventi smetteranno di fare fuoco e scapperanno, ma di Demir non ci sarà più alcuna traccia e sembrerà sparito nel nulla.

Un evento che, di fatto, segnerà la fine della terza stagione dell’epopea turca, con Zuleyha disperata dalla mancanza di notizie del consorte. Un mistero che sarà centrale nella quarta e ultima annata della telenovela, finché non troverà la completa risoluzione… Seguici su Instagram.