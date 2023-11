Terra Amara anticipazioni: Demir vuole uccidere Umit e togliersi la vita!

Nervi tesi nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Abbandonato dalla moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), Demir Yaman (Murat Unalmis) perderà infatti letteralmente la testa e penserà di ricorrere ad una soluzione estrema: vorrà infatti togliersi la vita dopo aver ucciso l’ex amante Ümit Kahraman (Hande Soral)…

Terra Amara, news: Zuleyha scopre che Demir l’ha tradito con Umit

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, tutto partirà quando Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) sentirà che è arrivato il momento di sotterrare definitivamente l’ascia di guerra con la storica nemica Zuleyha. Dopo averle chiesto scusa per tutto il male che le ha fatto, la dottoressa inviterà dunque la Altun a guardarsi le spalle da Ümit, svelandole attraverso una fotografia compromettente che la donna è stata l’amante di Demir.

Anche se sotto shock, Zuleyha sceglierà dunque di non mostrarsi debole con Mujgan, tant’è che le mentirà dicendo che era già al corrente della liaison, motivo per il quale ha perdonato Demir. Una menzogna in piena regola, che porterà la nostra protagonista a prendere una decisione affrettata: venderà il suo 25% delle sue azioni dell’azienda Yaman ed organizzerà in fretta a furia la sua fuga a Cipro con i piccoli Yilmaz Adnan e Leyla.

Terra Amara, trame: Zuleyha “costretta” a ritornare a Cukurova

Tuttavia, la residenza di Zuleyha nella repubblica estera durerà pochissimo: Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) riceverà infatti un biglietto anonimo, dove qualcuno minaccerà di denunciare lei e Zuleyha alle autorità per l’occultamento del cadavere di uno dei briganti che hanno assaltato villa Yaman qualche giorno prima. Tramite Gulten (Selin Genc), Sevda riuscirà quindi a raggiungere la Altun a Cipro e a convincerla a ritornare a Cukurova.

Una scelta che si rivelerà provvidenziale dato che il giorno stesso del suo ritorno Zuleyha verrà raggiunta dalla polizia, che la inviterà a seguirla in commissariato con Sevda poiché entrambe sono accusate di occultamento di cadavere. C’è da dire che l’imprevisto verrà arginato entro poche ore, poiché le autorità ritroveranno soltanto i resti di un cane nel luogo dove le due hanno seppellito il furfante. Comunque sia, tutto ciò farà anche da preludio all’ennesimo scontro tra Zuleyha e Demir.

Terra Amara, spoiler: Demir vuole uccidere Umit e togliersi la vita!

Eh sì: in un infuocato litigio, che avverrà quando Ümit avrà la faccia tosta di presentarsi a villa Yaman, Zuleyha farà presente a Demir che non intende più lasciare Cukurova, ma preciserà che da quel momento vivranno come separati in casa, dato che ormai sono due estranei. Una rottura che spezzerà in mille pezzi il cuore di Demir che, disperato, si armerà di pistola ed andrà nell’albergo dove alloggia Ümit per ucciderla e poi togliersi la vita.

Il folle proposito di Demir, fortunatamente, verrà intercettato da Zuleyha, che lo fermerà giusto in tempo per impedirgli di premere il grilletto contro Ümit. Momento di forte tensione che, di fatto, riporterà la pace tra i coniugi Yaman, dato che Zuleyha sentirà Demir dire a Ümit che la loro tresca è finita da tempo, perché è innamorato di lei, e che ha fatto di tutto per farglielo capire.

Tuttavia, inutile dirlo, Ümit non si arrenderà nemmeno di fronte a questo e tirerà fuori un altro fastidioso asso dalla manica… Seguici su Instagram.