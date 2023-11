Terra Amara anticipazioni: Zuleyha fa una scoperta sconcertante su Demir!

Rivelazione “scottante” in arrivo per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La nostra protagonista scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il marito Demir Yaman (Murat Unalmis) ha avuto una relazione extraconiugale con Ümit Kahraman (Hande Soral). Ciò la spingerà a prendere una sofferta decisione…

Terra Amara, news: Mujgan ha un conto in sospeso con Ümit

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Lütfiye Duman (Hülya Darcan) metteranno Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) al corrente del fatto che Ümit è l’ex fidanzata di Fikret (Furkan Palali), motivo per cui i due sono sempre stati complici nella vendetta portata avanti ai danni di Demir.

A quel punto Mujgan non si sentirà presa in giro soltanto da Fikret ma pure da Ümit, con cui aveva instaurato un buon rapporto d’amicizia, e proverà dei sensi di colpa nei confronto di Zuleyha, visto che aveva appoggiato senza esitazione la “tresca” tra la bella dottoressa e Yaman.

In cerca di una via di redenzione, Mujgan deciderà quindi di fare un passo indietro riguardo alla sua lunga “guerra” con la Altun e le darà appuntamento fuori dal paese per scusarsi con lei per tutto il male che le ha fatto. Tuttavia, la Hekimoglu farà anche qualcos’altro…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha scopre la relazione tra Ümit e Demir

Durante la rappacificazione, Mujgan farà presente a Zuleyha che deve guardarsi le spalle da Ümit, sostenendo che è disposta a tutto pur di allontanarla da Demir, con il quale ha avuto una relazione extraconiugale. Parole, quelle di Mujgan, che sorprenderanno la Altun, che fino a quel momento non aveva preso minimamente in considerazione l’idea che la Kahraman potesse essere l’amante del consorte. Sotto shock, Zuleyha preferirà quindi non dare soddisfazione a Mujgan e le dirà che era già al corrente di tutto quanto e che ha perdonato Demir…

La scomoda verità appena appresa, però, farà entrare in confusione Zuleyha, soprattutto quando Mujgan le consegnerà una foto compromettente dei due amanti. Insomma, la Altun capirà che la Hekimoglu non le sta mentendo e, appena resterà da sola, ripenserà alle ultime azioni di Ümit comprendendo che ha accusato Demir della sua caduta accidentale dalle scale solo per colpirlo e vendicarsi per essere stata lasciata.

Terra Amara, trame: la fuga di Zuleyha

Occhio quindi ai successivi sviluppi perché saranno sorprendenti: rammaricata, Zuleyha progetterà la sua fuga con i piccoli Yilmaz Adnan e Leyla. Per farlo, la Altun avrà però bisogno di una certa liquidità, motivo per cui venderà una parte delle sue azioni della ditta Yaman ad un misterioso acquirente. Dopo ciò, si avvarrà della complicità di Gulten (Selin Genc) per preparare i bagagli senza dare troppo nell’occhio e poi saluterà Sevda (Nazan Kesal). Il tutto mentre Demir sarà all’oscuro delle sue intenzioni.

Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi non appena Demir scoprirà che la moglie sa della sua relazione con Ümit e che intende, proprio per questo, rifarsi una vita lontano da Cukurova… Seguici su Instagram.