Terra Amara anticipazioni: sarà ucciso per sbaglio un noto personaggio, ecco chi

Le tragedia a Terra Amara non mancano mai. Un altro triste epilogo sarà infatti al centro della scena delle prossime puntate italiane ed avrà come protagonista Ümit Kahraman (Hande Soral), che ucciderà per sbaglio la madre Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). E in tutto ciò avrà ovviamente un ruolo anche Demir Yaman (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Demir scopre che Sevda sono madre e figlia

La storyline partirà grazie a Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) che, in accordo con la figlia Betül (İlayda Çevik), farà sapere a Demir che Sevda è in realtà la madre naturale di Ümit. Parole che dimostrerà attraverso il certificato di nascita della dottoressa, attraverso il quale emergerà che il vero nome della Çağlayan è Fatma Özden, ossia quello della donna che ha dato alla luce proprio Ayla Ümit Kahraman.

In preda alla collera, dovuta al fatto che si sentirà profondamente ingannato, Demir caccerà dunque Sevda dalla tenuta Yaman, senza darle la possibilità di spiegare che, in realtà, ha cercato a più riprese di convincere Ümit a non distruggere il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Inoltre, data la situazione decisamente spinosa, Demir darà ordine ai suoi uomini di rapire Ümit per costringerla ad abortire grazie ad un medico che ha assoldato. Un’azione decisamente “criminale”, ma durante il sequestro emergerà – grazie ad un dialogo che la donna farà tra sé e sé – che Ümit non è mai stata incinta.

Terra Amara, trame: Demir dà a Sevda e Ümit la possibilità di fuggire

Occhio quindi a ciò che succederà in seguito: anche lei ignara del fatto che Ümit non aspetta un bambino, Sevda passerà alle maniere forti e deciderà di ricattare Demir, minacciando di rivelare alle autorità di aver seppellito, insieme a Zuleyha, il corpo del criminale che hanno ucciso durante l’assalto avvenuto a villa Yaman qualche giorno prima.

Appena Zuleyha gli confermerà che Sevda sta raccontando la verità (e dopo aver mandato via di sua iniziativa il medico per impedirgli di procedere con l’aborto illegale ai danni di Ümit), Demir dovrà necessariamente ritornare sui suoi passi e accetterà di lasciare andare via la Caglayan e la Kahraman, dando loro dei soldi e sottolineando che, qualora dovessero tornare a Cukurova, non esiterebbe a cominciare una battaglia legale per strappare il bambino che ancora aspetta dalle braccia di Ümit. Successivamente a questo fatto, avverrà dunque il tragico risvolto…

Terra Amara, spoiler: Ümit uccide Sevda “per sbaglio”

Eh sì: durante il tragitto, Ümit si lascerà ancora dominare dall’astio che sente per Demir e interromperà la corsa in automobile per affrontarlo. Ad un certo punto dello scontro, la Kahraman tirerà fuori una pistola e la punterà verso il petto di Yaman, specificando che è giunta l’ora che paghi per averla presa in giro con false promesse. Nonostante le richieste di Sevda, Ümit non abbasserà l’arma e ad un certo punto farà partire un colpo in direzione di Demir. Sevda farà quindi da scudo con il suo corpo e si beccherà una pallottola all’altezza del cuore, salvando di fatto la vita al figliastro.

Una scena drammatica che si concluderà con la morte di Sevda, la quale chiederà poi a Demir, prima di esalare l'ultimo respiro, di lasciare libera Ümit. Parole che Yaman rispetterà, rendendosi a sua volta complice di un atto criminale: occulterà infatti il cadavere della Çağlayan, una volta lasciata libera la dottoressa di andare via, senza denunciare alle autorità quando avvenuto. Una scelta che, presto o tardi, gli si ritorcerà contro…