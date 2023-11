Terra Amara anticipazioni: Ümit confessa a Demir di essere incinta! E ora?

Quando ogni tentativo di avvicinarsi all’ex amante Demir Yaman (Murat Unalmis) sembrerà vano, la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) tirerà fuori un nuovo asso dalla manica. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, farà sapere alla “rivale” Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e allo stesso Demir di essere in dolce attesa. Una mossa che la metterà però in serio pericolo…

Terra Amara, news: Zuleyha e la gravidanza di Ümit

In tal senso, è bene specificare che la prima persona a cui Ümit farà sapere di aspettare un figlio è Zuleyha, che non la prenderà affatto bene, pur cercando di non dare alcuna soddisfazione alla dottoressa. In pratica, nel bel mezzo del dialogo, la Altun sosterrà che lei e Demir avevano già parlato di tale possibilità, annunciando alla Kahraman di essere disposta a crescere un figlio non suo al fianco del marito.

Parole che, neanche a dirlo, non piaceranno affatto a Umit, la quale passerà subito al contrattacco parlando a Demir della sua gravidanza; anche in questo caso, però, la reazione dell’imprenditore non sarà affatto quella auspicata dalla donna, visto che lui le dirà a chiare lettere che deve abortire e sbarazzarsi del bambino che ha in grembo.

Terra Amara, spoiler: Demir vuole costringere Ümit ad abortire

Dato che Ümit si rifiuterà di procedere in tale maniera, Demir tirerà fuori gli artigli e, nel corso di un dialogo con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ammetterà di essersi messo in contatto con un medico, che ha profumatamente pagato, affinché pratichi un aborto alla Kahraman senza il suo consenso.

Tuttavia, in questa circostanza così intricata, le cose non andranno nemmeno come Demir aveva previsto, perché l’uomo in questa fase della storia ancora ignorerà che Sevda è la madre segreta di Ümit. Sarà infatti proprio Sevda a far saltare tutto quanto nel momento in cui scatterà il “rapimento” di Ümit.

Terra Amara, trame: Sevda salva Ümit e…

Possiamo infatti anticiparvi che Sevda si metterà a seguire gli scagnozzi assoldati da Demir e, in seguito, si metterà in contatto con la polizia per comunicare loro dove è stato allestito lo studio segreto del medico per praticare un aborto clandestino a Ümit. Fortunatamente, la polizia irromperà nella stanza prima che il dottore possa eseguire l’operazione a Ümit, salvando di fatto sia la figlia e sia il “nipotino” ancora in grembo.

Tuttavia, vista la situazione di forte pericolo, Sevda riterrà opportuno che Umit si nasconda per qualche giorno e, proprio per questo, chiederà a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) di ospitarla per qualche giorno, puntando sul fatto che lui è l’unico a conoscenza del legame madre-figlia che la lega alla Kahraman. Non è detto però che, col trascorrere delle giornate, Demir non possa riunire i tasselli del puzzle e capire dove si trova Ümit…