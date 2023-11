Terra Amara anticipazioni: Zuleyha minaccia Fikret

Tanti avvenimenti saranno destinati a creare scompiglio a Cukurova nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’ennesima azione sbagliata di Fikret Fekeli (Furkan Palali) costringerà infatti Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ad intervenire in maniera decisamente forte. E, partendo da quel momento, nulla sarà più come prima nella cittadina turca…

Terra Amara, news: Ümit cade dalle scale e…

La storyline partirà nel momento in cui Ümit Kahraman (Hande Soral) cadrà dalle scale, finendo per entrare in coma, nel bel mezzo di un litigio con Fikret. Ad essere accusato del crimine sarà Demir Yaman (Murat Unalmis), che verrà arrestato e passerà alcune ore in carcere. Le cose si metteranno al peggio quando, non appena si risveglierà, Ümit deciderà di non raccontare alle autorità la verità, accusando Demir di quanto le è successo.

Ovviamente, anche se tutte le prove sembreranno contro Demir, compresa la testimonianza della donna delle pulizia della Kahraman, Zuleyha non crederà nemmeno per un istante alla colpevolezza del marito e si metterà in contatto con il suo amico, ex commissario di polizia, per capire che fine abbia fatto Fikret, sparito dopo aver cercato invano di fuggire con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). E agendo in tale maniera si renderà protagonista di un momento alquanto rischioso…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha punta una pistola contro Fikret…

Possiamo infatti anticiparvi che, tramite gli uomini dell’ex commissario di polizia, Zuleyha riuscirà a rintracciare Fikret nell’albergo dove si sarà nascosto e lo sequestrerà. Dopo ciò, Zuleyha avrà modo di affrontare a muso duro lo stesso Fikret ed arriverà a puntargli addirittura una pistola in faccia, chiedendogli per quale motivo abbia chiesto a Ümit di mentire sull’incidente che le è occorso per accusare Demir.

Completamente all’oscuro della bugia raccontata da Ümit, Fikret cercherà di allontanare da sé ogni tipo di sospetto ma, ad un certo punto, riuscirà a slegarsi e, con un’abile mossa, prenderà al collo Zuleyha e minaccerà di spararle, intimando agli uomini di lasciarlo andare. Una fuga, quella di Fikret, che andrà nel migliore dei modi, grazie all’intervento di una “complice”…

Terra Amara, trame: Fikret si costituisce alla polizia

Eh sì: a trarre in salvo Fikret ci penserà la “zia” Lütfiye Duman (Hülya Darcan), che lo caricherà in macchina e, dopo un intenso dialogo, lo convincerà a costituirsi alla polizia, rivelando loro che Ümit è caduta accidentalmente dalle scale durante una discussione. In tal modo, la testimonianza di Fikret farà uscire Demir dalla prigione, perché di fatto sconfesserà ogni parola della Kahraman, rimasta ormai da sola nella sua vendetta ai danni dell’ex amante.

Tuttavia, nonostante l'apparente buona azione, Fikret non potrà stare più di tanto tranquillo visto che, quando si recherà in commissariato per fare un favore a Demir, verrà trattenuto con un'altra accusa ai suoi danni, dove avrà avuto un ruolo la stessa Zuleyha. Di che cosa si tratterà?