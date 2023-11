Terra amara: Fikret se la prende con Mujgan | Trama 6 e 7 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 6 novembre 2023

La zia di Fikret, Lutfiye, è giunta ad Adana su richiesta di Fekeli per parlare con Fikret e convincerlo ad abbandonare la sua vendetta, ma Fikret non intende rinunciare. L’uomo, dopo aver visto fallire l’attentato dinamitardo, è furioso e se la prende anche con Mujgan, la quale decide così di allontanarsi da lui. Pure il rapporto tra Saniye e Gaffur sembra ormai irrimediabilmente compromesso. Saniye, infatti, ha assistito all’ennesima nefandezza del consorte.

Nel corso di una visita alle baracche, Gaffur non ha spontaneamente dato il suo denaro ad una donna vittima di strozzinaggio ed è stato solo grazie a Sevda se Gaffur le ha dato i soldi che le necessitavano. Demir e Zuleyha, invece, vivono per la prima volta il loro nuovo status di coppia innamorata. Lui, dopo essersi scusato di tutto con lei, le chiede di sposarlo e la porta in luna di miele…