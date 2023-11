Un posto al sole: Viola, con Damiano non sta andando come lei voleva | Trama 27 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 27 novembre 2023

Rosa parla con Giulia riguardo alla fine delle sue illusioni su un futuro con Damiano. Viola deve intanto iniziare ad affrontare il fatto che la sua situazione sentimentale non sta andando come lei voleva. Ora Damiano deve scegliere tra la fedeltà alla divisa e quella per Eduardo, l'amico di sempre. Ida vorrebbe lavorare per mandare denaro a casa senza approfittare di Roberto e Marina; questa ricerca creerà una nuova occasione di incontro con Diego. Dopo i fallimentari provini che recentemente abbiamo visto, ora Michele deve affrontare l'idea di Filippo di affiancargli in radio Micaela; il giornalista sembra prendere abbastanza male l'inaspettata novità…