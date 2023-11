Un posto al sole: Rosa dà un taglio al passato, Damiano mette a rischio il suo futuro | Trama 28 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 28 novembre 2023

Clara è malinconica per i problemi fra lei e Alberto per via di Eduardo. Rosa intende dare un taglio netto al passato. Damiano sceglie una direzione che lo condurrà a mettere a rischio il proprio futuro e provocherà la furia di Eugenio. Un bel gesto di Ida porterà Diego a pensare che sia ora di accorciare le distanze fra loro, ma la delusione è in agguato. Micaela rifiuta la proposta di Filippo, ma Serena pensa che ci sia un modo per farle cambiare idea…