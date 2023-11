Un posto al sole: Viola se la prende con Eugenio! | Trama 29 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 29 novembre 2023

Sorpresa e turbata dalla sospensione di Damiano (Luigi Miele) dal lavoro operata da Nicotera (Paolo Romano), Viola (Ilenia Lazzarin) inizia a pensare che proprio Eugenio possa aver agito per vendetta e così affronta quest'ultimo in un teso faccia a faccia. Per il bene del piccolo Federico, Niko (Luca Turco) cerca di attuare una mediazione "disperata" tra Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello), ma Palladini sembra aver già preso un'altra strada. Convinta da Serena (Miriam Candurro), Micaela (Gina Amarante) accetta l'idea di fare il provino come co-presentatrice del programma di Michele (Alberto Rossi) in radio.