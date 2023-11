Un posto al sole: Clara e la proposta shock di Eduardo | Trama 30 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 30 novembre 2023

Nuovi problemi economici si profilano nel futuro di Rosa (Daniela Ioia). Eduardo (Fiorenzo Madonna) rivolge a Clara (Imma Pirone) una proposta che potrebbe cambiare totalmente la vita della ragazza; intanto Alberto (Maurizio Aiello) continua a tramare contro di lei per toglierle il figlio. Ornella (Marina Giulia Cavalli) vive in ospedale un disagio sempre crescente, che potrebbe farle prendere una decisione molto importante sul suo futuro. Micaela (Gina Amarante) si sente ferita nell’orgoglio e cerca di dimostrare a Filippo (Michelangelo Tommaso) e a Michele (Alberto Rossi) che i fallimenti non la fermeranno. Seguici su Instagram.