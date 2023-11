Un posto al sole anticipazioni: Clara, colpo di testa! Alberto Furioso, litiga anche con…

Siamo alla viglia di un periodo davvero concitato per quanto riguarda le trame di Un posto al sole, con un personaggio della soap che andrà incontro ad un vero e proprio colpo di testa!

Eh sì: parliamo di Clara Curcio (Imma Pirone), che nei prossimi giorni sarà sempre più sotto pressing per via della volontà di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) di ottenere la piena custodia del piccolo Federico. Questa fase della storia andrà di pari passo alla necessità di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) di lasciare quanto prima Napoli, visto che ormai l’uomo è stato preso di mira dai suoi stessi ex amici…

Occhio dunque alla puntata del 1° dicembre, quando Eduardo sarà ormai in procinto di andarsene dalla città e Clara, sempre più spaventata dalle minacce del Palladini, prenderà una difficile decisione che arriverà dopo una proposta fattala proprio da Sabbiese…

C’è da dire che le anticipazioni non ci dicono chiaramente cosa Eduardo chiederà a Clara, ma pensiamo che la cosa riguardi la possibilità che la donna parta insieme a lui portando insieme anche Federico. E la sensazione è che le cose andranno proprio così!

Gli spoiler parlano infatti di un ciclo di episodi davvero concitato, in cui Clara inizierà a pensare di aver fatto una scelta sbagliata e Alberto intanto andrà fuori di testa non riuscendo più a trovare il figlio. Sarà quello il momento in cui l’avvocato esploderà di rabbia e avrà un aspro scontro persino con Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Il tutto mentre non si capirà più che fine abbiano fatto i tre fuggitivi… Seguici su Instagram.