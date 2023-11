Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 novembre 2023

Riccardo e Rossella sono di nuovo in conflitto sul lavoro. Una donna misteriosa entrerà al Vulcano generando subito grande curiosità. Marina e Ferri sono sempre più preoccupati per l’approssimarsi della possibile scarcerazione di Lara, ma la donna sta per cadere nella rete di Gabriella Sebillo. Alberto cerca un appiglio per ottenere l’affido esclusivo del figlio, Clara si aprirà con Rosa sui suoi sentimenti per Eduardo.

Lara teme sempre di più per la sua incolumità. Dopo un momento di profondo sconforto, Ida potrà contare sul supporto di Diego. Tra Rossella e la madre di Riccardo sembra stabilirsi un feeling immediato. Nunzio, intanto, fatica a nascondere i sentimenti che prova per la ragazza.

Nonostante Marina si affanni a rassicurare Roberto, il loro piano sembra incontrare molti ostacoli ma il destino potrebbe essere dalla loro parte. Nunzio avrà un’amara sorpresa da parte di Diana. La presenza di Isabella porterà un certo scompiglio nell’organizzazione del matrimonio fra suo figlio e Rossella. Ma mentre Silvia sembra subire un po’ il fare risoluto della donna, fra Isabella e Michele sembrerà nascere un certo feeling.

Viola ed Eugenio decidono di informare il piccolo Antonio della loro volontà di separarsi Roberto e Marina sono sulle spine. Rientrata nella vita di Riccardo, la madre Isabella sta per ripartire, ma ha tutta l’intenzione di ristabilire un rapporto col figlio: sarà davvero così?

Filippo è alla ricerca di un nuovo speaker che possa affiancare Michele in trasmissione. Un piccolo incidente accaduto a Lollo mentre si trovava a scuola scatena una nuova diatriba tra Mariella e Guido. Come se la caveranno stavolta i due coniugi?