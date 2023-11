Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre 2023

Rosa si confida con Giulia su quanto le sia costato mettere una pietra sopra alle illusioni su un futuro tra lei e Clara perseguirà fino in fondo il proprio intento con Eduardo? E come reagirà Alberto? Roberto e Marina guarderanno con apprensione alla crescente complicità tra Ida e Diego, Nunzio e Sam uel si cimenteranno in una “dolce sfida” nella quale a perdere potrebbe essere il Caffè Vulcano, ma Diego potrebbe avere individuato una soluzione ideale, sotto vari punti di vista. Per Samuel è il momento dei confronti perché oltre a quello con Nunzio ne avrà anche un altro, stavolta tutt’altro che “dolce”.

Alberto, furioso, fa di tutto per capire dove sia Clara, lei però comincerà a sentire il peso della propria scelta e commetterà un grave errore. Ida è entusiasta per la proposta ricevuta da Diego ma Roberto metterà in atto un piano per farla allontanare dal ragazzo. Colpito dalla conversazione fra Espedito e Samuel, Nunzio cercherà di far ragionare, una volta per tutte, l’amico.

Convinta Ida ad allontanarsi per Natale, Marina e Roberto tireranno un sospiro di sollievo, ma quella serenità non sembra destinata a durare a lungo. Giulia cerca di persuadere Rosa a partecipare alla manifestazione anticamorra, Clara vive un momento di sconforto che la farà riflettere sull’opportunità di proseguire o meno nel suo intento. Un piccolo litigio tra Lollo e Irene sarà l’occasione per scoprire un’inattesa affinità tra Mariella e Serena.

In ansia per Federico, Alberto riceverà il sostegno di Niko, ma riuscire a mantenere i nervi saldi si rivelerà sempre più difficile. Marina e Roberto sembrano ripiombare in un incubo di nome Lara mentre cresce la vicinanza fra Diego e Ida. Dispiaciuto per la distanza con Viola, Eugenio fa a Lucia una proposta inaspettata.

Giulia e don Raimondo promuovono al centro storico una manifestazione anticamorra per sensibilizzare le persone sulla necessità di fare rete per opporsi alla mentalità criminale. Mentre di Clara, Eduardo e Federico sembra si siano perse le tracce, Alberto, in ansia per il figlio, avrà un duro confronto con Eugenio. Per Raffaele è arrivato il momento più atteso dell’anno: allestire il presepe del Palazzo. Chi saranno i suoi assistenti? Seguici su Instagram.