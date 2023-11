Un posto al sole: Diego nuovo “incubo” di Roberto e Marina? | Anticipazioni

Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, una delle trame romantiche del momento (e magari del futuro) inizierà a essere vista con preoccupazione da due grandi protagonisti della soap. E, anche se il motivo di ciò non emerge dalle nuove anticipazioni, con un po’ di ragionamento ci si può arrivare…

Parliamo di Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), che – sia pure tra alti e bassi – sembrano aver avviato un processo di conoscenza abbastanza “irreversibile” (e peraltro già previsto da molti fan sin da tempi non sospetti). Ma questo avvicinamento non sarà accolto con favore da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano)…

Nello specifico, Ida riceverà da Diego una proposta che le susciterà entusiasmo, ma a quel punto un Ferri più ansioso che mai sembrerà trovare il modo per separare i “novelli piccioncini”: convincerà Ida ad allontanarsi per Natale. Tutto risolto? In realtà no, perché comunque la vicinanza tra la “madre di bambino” (come simpaticamente la chiamano ormai gli aficionados di Upas) e il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) continuerà e, anzi, aumenterà!

Probabilmente Roberto e Marina vedono in questa nascente relazione il rischio che Ida prima o poi si faccia una sua vita e voglia per sé suo figlio in modo esclusivo, ma questo lo capiremo bene col tempo. Intanto, Ferri e la Giordano avranno presto pensieri di ben altra portata: scopriremo infatti che Lara (Chiara Conti) non ha ancora smesso di essere una potenziale minaccia…