Un posto al sole: per Roberto e Marina non ci sarà pace, ecco perché | Anticipazioni

La narrazione di Un posto al sole sta per entrare in una fase molto delicata per quel che concerne la storyline dei coniugi Ferri: nelle prossime settimane, per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non ci sarà pace e le cose andranno potenzialmente sempre peggio. Una serie di eventi, infatti, tenderà a spezzare tutti gli equilibri finora faticosamente raggiunti…

Come vi abbiamo già anticipato, la crescente complicità tra Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello) non renderà tranquillo il sonno di Ferri e consorte: i due temeranno che la vera madre di Tommaso prima o poi rialzi la testa e voglia il bambino tutto per sè.

In effetti, presto inizieremo a notare un cambio di atteggiamento da parte di Ida, la quale apparirà sempre più legata a quello che sembra in procinto di diventare il suo nuovo amore. E se gli dicesse tutto su Tommy?

Roberto e Marina tenteranno il possibile per evitare che ciò avvenga, cercando di convincere Ida a stare un po’ in Polonia. Occhio però, perché il piano dei due potrebbe anche andare oltre…

I nostri protagonisti, però, dovranno avere a che fare anche con un'altra scheggia impazzita, e che scheggia! Come avrete sicuramente già dedotto, Lara (Chiara Conti) si risveglierà e ricomincerà a pressare Ferri con le sue richieste. Con una differenza, però: stavolta si dichiarerà pentita di quanto fatto finora! C'è da crederle?