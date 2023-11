Un professore 2, cast e trama della seconda stagione della fiction di Rai 1

Dopo il successo della prima stagione, a partire da stasera (giovedì 23 novembre) su Rai 1, ritorna Alessandro Gassmann con la seconda stagione di Un Professore. Saranno sei nuove prime serate a immergerci nuovamente nel coinvolgente mondo dell’insegnante di liceo Dante Balestra e dei suoi studenti. Si tratta di giovani ragazzi e ragazze che, affrontando le sfide quotidiane dell’adolescenza, trovano nella filosofia la chiave per superarle con determinazione

All’inizio della seconda stagione, sembra che i protagonisti abbiano finalmente trovato un equilibrio: Dante e Anita (Claudia Pandolfi) sono innamorati, i figli Manuel (Damiano Gavino) e Simone (Nicolas Maupas) approvano la relazione dei loro genitori, mentre la madre di Dante, Virginia (Pia Engleberth), accoglie felicemente Anita e suo figlio nella loro villa.

Nonostante questo, il cuore pulsante della serie rimane il liceo Leonardo Da Vinci e la classe frequentata da Simone e Manuel. In questo contesto, Dante si trova ancora una volta a sfidare le convenzioni, dimostrando il suo approccio anticonformista e geniale come insegnante e mentore. La scuola è un crocevia di amori complicati, genitori troppo invadenti, sogni che si infrangono e speranze che si accendono. A rendere l’ambiente scolastico vivace sono anche la preside Smeriglio (Federica Cifola) e i colleghi professori, ognuno con le proprie eccentricità, vicende amorose e questioni quotidiane.

Nel caotico scenario della classe, dove il chiasso è il solito compagno di banco, rispondono ai nomi di chiamata volti noti come Luna (Luna Miriam Iansante), Matteo (Davide Di Vetta) e Laura (Elisa Cocco), ma si aggiungono anche nuove presenze intriganti. Tra queste, c’è Nina (Margherita Aresti), una giovane di origini polacche con un passato complicato, Rayan (Khadim Faye), un talento del calcio proveniente dall’Africa (e più interessato al pallone che ai libri), Viola (Alice Lupparelli), una ragazza disabile dal carattere forte, e infine Mimmo (Domenico Cuomo), già detenuto nel carcere minorile di Napoli nella precedente stagione, che Dante è riuscito a far affidare in semilibertà alla scuola Leonardo Da Vinci.

Mentre le vite dei ragazzi si intrecciano con problemi e avventure avvincenti, Dante non è immune da turbamenti nemmeno nella sua sfera privata. Innanzitutto, la sua ex moglie Floriana (Christiane Filangeri) decide di tornare a Roma, instaurando una convivenza a tre con Dante e Anita nella loro villa.

Successivamente, la vita di Anita si complica ulteriormente con il ritorno di una figura del suo passato: Nicola (Thomas Trabacchi), uomo carismatico e affascinante, nonché padre di Viola. Questi inaspettati ritorni, carichi di segreti, costringeranno Dante e Anita a confrontarsi con i loro sentimenti reciproci.

Il cast della seconda stagione, diretto da Alessandro Casale (subentrato ad Alessandro D’Alatri, scomparso nel maggio 2023), non solo include gli attori che hanno contribuito al successo della prima stagione, come Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Christiane Filangeri e Domenico Cuomo, ma accoglie anche nuovi arrivi per arricchire la trama con ulteriori intrecci e sorprese. Tra le nuove aggiunte figurano Elisa Cocco nel ruolo di Laura, l’ex fidanzata di Simone rimasta sua amica; Luna Miriam Iansante nei panni di Luna, studentessa della 3^ B; Davide Di Vetta nel ruolo di Matteo, studente considerato il buffone della classe; Margherita Aresti nella parte di Nina, una nuova studentessa; Alice Lupparelli nel ruolo di Viola, un’altra nuova studentessa; Khadim Faye che è Rayan, un nuovo studente con una passione predominante per il calcio; e infine Thomas Trabacchi che interpreta Nicola, padre di Viola e legato al passato di Anita.

Il corpo docente vede la presenza di Paolo Bessegato come il Prof. Attilio Lombardi, insegnante di latino; Federica Cifola nel ruolo di Ada Smeriglio, la preside della scuola; Giorgio Gobbi che presta il volto al prof. Franco De Angelis, insegnante di italiano; Sara Cardinaletti che interpreta la Prof. Marina Girolami, insegnante di matematica; Francesca Romana De Martini nella parte della Prof. Grazia Morelli, insegnante di arte. Infine, Mirko Frezza è Pantera, mentre Pio Stellaccio è Molosso, compagno di cella di Mimmo.

Le riprese della seconda stagione di “Un Professore” hanno avuto luogo a Roma, da febbraio a luglio 2023. La scuola, ambientazione principale della serie, è il Liceo Da Vinci situato in via Cavour nel rione Monti, nelle vicinanze del Colosseo. Gli interni, invece, sono stati girati presso gli studi Videa, anch’essi a Roma. Tra le nuove location introdotte nella seconda stagione c’è anche la Galleria.

La sigla della seconda stagione è ancora una volta il brano “Spazio Tempo” di Francesco Gabbani, già utilizzato come sigla per la prima. Nella colonna sonora compare anche un brano inedito di Leo Gassmann, figlio di Alessandro. Pur presentando diverse differenze, la serie è l’adattamento italiano del telefilm catalano “Merlì”, trasmesso su Tv3 dal 2015 al 2018. Seguici su Instagram.