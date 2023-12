Beautiful, Brooke a Donna: “Io sono sotto attacco!” | Trama 19 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 19 dicembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) si confida con Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom) informandole che il suo matrimonio è sotto attacco da parte di Taylor (Krista Allen) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Paris (Diamond White) si ritrova a fare da modella per una nuova creazione di Zende (Delon DeMetz). Deacon (Sean Kanan) cerca di chiarire ancora a Sheila (Kimberlin Brown) che deve abbandonare qualsiasi fantasia su Finn (Tanner Novlan) e Hayes. Li (Noemi Matsuda) e Finn parlano della morte di Sheila e di come i Forrester non siano più circondati dalla sicurezza privata ora che la Carter non è più in circolazione.