Beautiful: Taylor sente Ridge molto vicino | Trama 9 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 9 dicembre 2023

Sheila insiste ad addossare a Steffy la colpa per la propria situazione: per colpa della sua ostinata ostilità ha perso Finn, Hayes e l’amicizia nascente con Taylor. Finn si confida con Steffy circa i propri contrastanti sentimenti per Sheila: avrebbe desiderato fosse stata una persona diversa, ma in ogni caso è grazie a lei se è al mondo e ha potuto così stare con Steffy. Taylor e Ridge hanno diverse opinioni sul ruolo di Brooke nella questione riguardante Douglas. La psichiatra continua a sentire molto vicino l’ex marito. Seguici su Instagram.