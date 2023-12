Beautiful, anticipazioni dal 18 al 23 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2023

A casa di Eric viene organizzata una riunione di famiglia, ma Liam e Brooke non vengono invitati. La loro esclusione dalla riunione della famiglia Forrester al completo desta non pochi sospetti e malumori…

Mentre Hope è disperata perché non riesce a riportare a casa il piccolo Douglas, Thomas non riesce a smettere di pensare a lei. Paris prova un abito disegnato da Zende.

Katie e Donna parlano con la sorella Brooke della sua delicata situazione con Ridge. Brooke e Taylor si punzecchiano riguardo a Ridge e alla custodia di Douglas.

Li e Finn parlano di quello che è successo con Sheila. Quest’ultima non segue i consigli di Deacon e va a casa di Finn per spiarlo; approfittando di un suo momento di assenza, si avvicina a Hayes nella sua culla.

Sheila fugge da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei e torna da Deacon confessandogli quanto senta la mancanza del figlio e del nipote. Deacon comprende il suo dolore e finisce per baciarla, ma tenta di convincerla ad accettare di non potersi mai più avvicinare a Finn e a Hayes per il bene di tutti.

Liam è andato a casa Forrester per riprendersi Douglas, ma si imbatte in Thomas e lo scontro è inevitabile. Liam affronta quello che ritiene essere il vero problema: la forse rinata ossessione di Thomas per Hope. Brooke e Taylor cercano inutilmente di convincersi a vicenda della ragionevolezza delle rispettive opposte posizioni rispetto al futuro di Douglas.