Beautiful, anticipazioni dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 31 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024

Ridge è preoccupato perché nella sua mente di risuona il monito di Taylor a proposito di sua moglie. Hope e Steffy discutono sulla persona con la quale dovrebbe stare Ridge. Per Hope, è ovviamente Brooke. Per Steffy e per Thomas è la loro madre, Taylor. Steffy teme che Brooke continuerà a far soffrire suo padre.

Rincasando, Ridge vede Brooke abbracciare Bill, ma lei gli spiega che si trattava di un abbraccio innocente e gli ribadisce di amarlo. Thomas confida a Carter che vorrebbe trascorrere più tempo con suo figlio.

Thomas è combattuto e confida a Carter le sue incertezze: mentre vorrebbe trascorrere più tempo con Douglas, allo stesso tempo non vuole allontanarlo da Hope per non farla soffrire, visto che è ancora interessato a lei. Brooke sta organizzando una serata speciale con Ridge per riavvicinarsi a lui, e Hope la sostiene.

Hope sostiene sua madre nell’organizzazione della serata speciale con il marito, ma la mette anche in guardia sul fatto che Thomas, Steffy e Taylor stanno tramando affinché Ridge si rimetta con Taylor.

Steffy organizza una cena a sorpresa a casa sua con entrambi i genitori, Taylor e Ridge, per ricordare loro quanto stessero bene insieme una volta, puntando sull’effetto nostalgia.

Steffy e Thomas insistono perché Taylor e Ridge tornino finalmente insieme come un tempo, ma Brooke non è d’accordo ed è decisa a riconquistare il marito a tutti i costi.

Mentre Steffy e Thomas parteggiano per il ricongiungimento dei genitori, dal canto loro, anche Liam e Hope si danno molto da fare affinché Brooke riconquisti Ridge.

(Beautiful andrà in onda eccezionalmente anche domenica 31 dicembre)