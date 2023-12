Beautiful, anticipazioni dall’11 al 16 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 11 a sabato 16 dicembre 2023

Hope inizia a chiedersi se per Douglas non sia giusto vivere con suo padre. Mentre Hope e Thomas si confrontano sul futuro di Douglas, Brooke ribadisce a Ridge di non fidarsi di Thomas e che il bambino dovrebbe continuare a vivere con Hope.

Ridge difende Thomas e propone a Brooke di trasferirsi a casa di Eric per sorvegliarlo, ma lei non vuole che il marito si allontani di nuovo da lei. Sheila, dopo essersi travestita, va a casa di Steffy per vedere Finn, che osserva dalla porta-finestra.

Deacon raggiunge Sheila e la costringe ad allontanarsi, per il bene di entrambi. Poi però, sorpreso da Steffy, deve trovare delle scuse per giustificare la sua presenza. Steffy continua a organizzare ritrovi di famiglia a casa di Eric, procrastinando di fatto il soggiorno di Douglas con Thomas.

Hope è molto preoccupata per la lunga assenza del figlio adottivo, ma non vorrebbe iniziare una dolorosa battaglia legale per la sua custodia. Liam e Brooke sono convinti che le sorti di Douglas siano manovrate da Taylor e da Steffy.

Liam e Brooke ritengono che Taylor e Steffy vogliano ricomporre la famiglia Forrester con Ridge a qualunque costo. A casa di Eric viene organizzata una riunione di famiglia, ma Liam e Brooke non vengono invitati e la cosa desta non pochi problemi.

Hope non riesce a riportare a casa Douglas e Thomas non smette di pensare a lei. Paris prova un abito disegnato da Zende. Katie e Donna parlano con la sorella Brooke della sua delicata situazione con Ridge. Seguici su Instagram.