Beautiful: Susan Flannery (Stephanie), breve ritorno nelle puntate americane

Una sorpresa inaspettata quella che le puntate americane di Beautiful hanno riservato per i telespettatori USA: il ritorno di Susan Flannery nei panni dell’indimenticata (e indimenticabile) Stephanie Forrester! Tuttavia non si tratta della rivelazione che la matriarca della moda sia ancora viva, bensì un’esperienza onirica del suo vedovo, Eric Forrester, protagonista di un sogno durante l’anestesia sul tavolo operatorio.

Lo stilista è ancora tra la vita e la morte, nonostante un innovativo intervento medico con cui John Finnegan e Bridget Forrester hanno provato a salvargli la vita. Un trattamento sperimentale non ben precisato, come non ben precisata è la malattia che ha colpito Eric, lasciando dunque ampio margine per un potenziale miracolo di Natale.

Tuttavia, sebbene la guarigione di Eric appaia oggi quasi scontata, gli autori hanno voluto trattare la sceneggiatura come se fosse davvero il momento dell’addio per il personaggio e per il suo interprete, John McCook, presente in Beautiful fin dal primo episodio del 1987. E sebbene si sia deciso di non riunire tutti i figli di Eric, si è comunque optato per un evento speciale che fosse adeguato all’importanza della vicenda: riportare in scena Stephanie!

Eric, in coma, ha così ricevuto la visita della moglie defunta: la donna sarà pronta ad accoglierlo nella prossima vita, oppure lo spronerà a lottare per risvegliarsi? In attesa di scoprirlo, i suoi familiari aspetteranno con ansia l’eventuale ripresa di coscienza di Eric, per vedere se il trattamento abbia avuto effetto o se quello che riporteranno indietro sarà un uomo diverso, magari poco più che un vegetale.

Questo, almeno, è ciò che teme soprattutto Ridge Forrester, a cui Eric aveva legalmente affidato potere decisionale sulla sua vita, raccomandandogli, in caso di problemi medici come questo, di non sottoporlo ad inutili accanimenti terapeutici, preferendo morire con dignità e pace.

Se il figlio era pronto ad esaudire le ultime volontà paterne, a lui si sono opposti tutti gli altri familiari, risentiti che Ridge volesse arrendersi, staccando la spina ad Eric. Per loro l’uomo avrebbe espresso volontà diverse nel caso avesse saputo ci fosse stata una speranza, anche incerta e piccola come quella offerta dalla terapia sperimentale messa a punto da Finn.

Alla fine, anche a fronte di un minimo movimento degli occhi di Eric, Ridge ha ceduto alle pressioni degli altri, sottolineando, però, che sarebbe stata poi la sua coscienza a dover convivere con il fatto di aver ridotto il padre ad un vegetale attaccato alle macchine, qualora avessero fallito. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.