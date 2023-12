Beautiful: Thorsten Kaye e Jacqueline MacInnes Wood trionfano ai Daytime Emmy 2023

Inizialmente previsti, come da tradizione, lo scorso giugno, i Daytime Emmy 2023 hanno avuto luogo a Los Angeles, venerdì 15 dicembre. La serata di premiazione, trasmessa dalla CBS, era stata rimandata a causa dei lunghi scioperi degli sceneggiatori e degli attori statunitensi, che si sono conclusi solo nelle scorse settimane.

Le agitazioni sindacali hanno in realtà toccato il mondo delle soap opera USA solo marginalmente, in quanto, per esempio, gli interpreti sono iscritti ad altri organi di rappresentanza rispetto a quelli coinvolti nello sciopero. In ogni caso, risolta la questione, la kermesse ha avuto luogo e Beautiful ha potuto accaparrarsi alcuni dei premi più prestigiosi grazie ad alcuni dei suoi volti più noti.

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) ha vinto nella categoria Miglior Attore Protagonista: diverse le nomination per questo premio nel corso della sua carriera, ma si tratta della prima vittoria. Terzo emmy, invece, come Miglior Attrice Protagonista per Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan), che si conferma, dunque, come una delle preferite dall’Academy in questi anni.

Niente da fare per Krista Allen (ormai ex Taylor Hayes), che aveva ottenuto la nomination come Miglior Attrice Non Protagonista e anche per Henry Joseph Samiri (Douglas Forrester), candidato tra i finalisti nel gruppo Miglior Giovane Interprete.

Gli altri premi più ambiti sono andati invece ad altre soap opera: General Hospital ha portato a casa la statuetta delle categoria Miglior Soap Opera, mentre Febbre D’Amore ha vinto in quella di Miglior Sceneggiatura. Invece Alley Mills (ex Pam Douglas in Beautiful), ha vinto come Miglior Guest Star per la sua partecipazione a General Hospital. Seguici su Instagram.