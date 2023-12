Il paradiso delle signore 8: Vittorio vuole affrontare Tancredi | Trama 13 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 67 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 13 dicembre 2023

Tancredi (Flavio Parenti) giura vendetta nei confronti di Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni), in preda all’ira verso la nuova coppia. Umberto (Roberto Farnesi) è arrabbiato con Flora (Lucrezia Massari) perché non lo ha reso partecipe delle decisioni di Matilde. Marcello (Pietro Masotti) continua a prendere iniziative per il Paradiso ma trova il freno di Vittorio e ciò causa degli attriti in cui Matteo (Danilo D’Agostino) si ritrova a dover far ragionare il fratello maggiore. Irene (Francesca Del Fa) si dimentica di un appuntamento con Alfredo (Gabriele Anagni) a causa degli impegni del Circolo. Vittorio infine, stanco di tutto, decide di affrontare Tancredi una volta per sempre.