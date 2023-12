Il paradiso delle signore 8: Adelaide comunica il suo ritorno | Trama 14 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 68 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 14 dicembre 2023

Armando (Pietro Genuardi) propone a sua nipote Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) di alloggiare in casa sua dopo aver scoperto dei problemi economici della ragazza. Alfredo (Gabriele Anagni) non tollera la presenza di Leonardo intorno alla sua fidanzata ma ingoia il rospo e supporta Irene (Francesca Del Fa) in questo nuovo progetto lavorativo. Adelaide (Vanessa Gravina) comunica il suo ritorno a Villa Guarnieri con un ospite a sorpresa mentre Tancredi (Flavio Parenti), pur di colpire Vittorio (Alessandro Tersigni), è disposto a denunciare sua moglie per adulterio.