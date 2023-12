Il paradiso delle signore 8: Marta e Vittorio faccia a faccia | Trama 19 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 71 Il paradiso delle signore 8 di martedì 19 dicembre 2023

Tancredi (Flavio Parenti) rivela ad Adelaide (Vanessa Gravina) di essere stato l’artefice dell’incendio al mobilificio Frigerio. Appresi tutti i fatti, la Contessa ribadisce il suo appoggio affinché non esploda uno scandalo familiare. Clara (Elvira Camarrone) suggerisce a Maria (Chiara Russo) di consegnare la lettera trovata nel libro a Botteri (Luca Ferrante); quest’ultimo tuttavia non la prende molto bene. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) accetta la proposta di Armando (Pietro Genuardi) di aiutare le veneri al Paradiso durante il periodo natalizio e Irene (Francesca Del Fa) è lieta di avere una mano in più.

Matteo (Danilo D’Agostino) vuole regalare un foulard a sua madre e chiede a Concetta (Gioia Spaziani) se può ricamare sopra le sue iniziali. Marcello (Pietro Masotti) finalmente capisce che Adelaide non ha intenzione di continuare la relazione con lui. Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si ritrovano dopo tanto tempo finalmente faccia a faccia. Seguici su Instagram.