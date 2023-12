Il Paradiso delle Signore 8: Adelaide esorta Marta a confidarsi con Umberto | Trama 22 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 74 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 22 dicembre 2023

Maria (Chiara Russo) non sa se accettare o meno un regalo di Natale fatto da Matteo (Danilo D’Agostino). Salvo (Emanuel Caserio) viene a sapere che Elvira (Clara Danese) passerà le feste di Natale a casa di Tullio con la sua famiglia. Botteri (Luca Ferrante) scopre l’identità del bambino misterioso che si aggira al Paradiso e sopratutto chi è la mamma del fanciullo. Marta (Gloria Radulescu) ha avuto una relazione in America e vorrebbe parlarne al padre ma ancora non si sente pronta; Adelaide (Vanessa Gravina) invece la esorta nel confidarsi col genitore. Seguici su Instagram.

(Con questa puntata, Il paradiso delle signore va in pausa natalizia e ritornerà in onda il 2 gennaio 2024)