Il paradiso delle signore 8: Matilde non vuole perdonare né Vittorio e né Tancredi | Trama 4 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 61 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 4 dicembre 2023

Agata (Silvia Bruno) è felicissima per la sua prima lezione al corso di disegno mentre Tancredi (Flavio Parenti) tenta di riconquistare Matilde (Chiara Baschetti). Vittorio (Alessandro Tersigni) è abbattuto per aver deluso quest’ultima, mentre la Frigerio non è intenzionata a perdonare nessuno dei due uomini. Alfredo (Gabriele Anagni) percepisce l’interessamento di Leonardo (Emanuele Turetta) nei confronti della sua fidanzata. Vito (Elia Tedesco) finalmente decide di fare la famosa proposta di matrimonio a Maria (Chiara Russo) e ne parla con il suocero e gli amici per organizzare una sorpresa alla sua amata. Seguici su Instagram.