Il paradiso delle signore 8: Marcello si scontra con una ragazza… | Trama 5 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 62 Il paradiso delle signore 8 di martedì 5 dicembre 2023

Matilde (Chiara Baschetti) non ha intenzione di ritornare sui suoi passi e Umberto (Roberto Farnesi) chiede a Flora (Lucrezia Massari) di far ragionare l'amica. Agata (Silvia Bruno) vorrebbe sapere la verità riguardo al cambio di idea del padre e della madre sul poter accedere al corso di disegno. Flora fa un'interessante proposta di lavoro ad Irene (Francesca Del Fa) che potrebbe aprirle nuove strade ed un nuovo futuro. Vito (Elia Tedesco) è eccitato nel dover organizzare la sorpresa per la proposta di matrimonio a Maria (Chiara Russo). Marcello (Pietro Masotti) ha un piccolo diverbio con una ragazza con cui si scontra per caso. La ragazza in questione rimane avvolta nel mistero ma diventerà forse uno dei nuovi personaggi del Paradiso.