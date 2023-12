Il paradiso delle signore 8: Flora avverte Vittorio… | Trama 7 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 64 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 7 dicembre 2023

Irene (Francesca Del Fa) prende una decisione in merito alla proposta lavorativa di Flora (Lucrezia Massari) e soltanto in un secondo momento scopre chi sia celato dietro quella offerta. Marcello (Pietro Masotti) fa una scoperta riguardante la nipote di Armando (Pietro Genuardi) ma non sa se dirglielo o meno. Matteo (Danilo D’Agostino) , nonostante i suoi sentimenti, si propone come aiuto per Vito (Elia Tedesco) per la proposta di matrimonio da fare a Maria (Chiara Russo). Matilde (Chiara Baschetti) ha intenzione di cambiare vita e rivela a Flora la sua decisione nel partire per il Giappone. La Frigerio chiede all’amica di non rivelare i suoi progetti ma Flora avverte Vittorio (Alessandro Tersigni) portandolo immediatamente ad agire… Cosa accadrà? Seguici su Instagram.