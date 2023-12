Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dall’11 al 15 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023

Rosa sta cercando un nuovo lavoro e Armando, molto preoccupato, decide di chiedere aiuto a Don Saverio. Nonostante Maria e Vito appaiano molto felici insieme, Matteo ancora non si rassegna. Matilde si gode la sua storia con Vittorio e, per il momento, non sembra intenzionata a pensare al futuro. Nel frattempo, un telegramma annuncia l’arrivo di una persona inattesa a villa Guarnieri.

Matilde vuole consultare il proprio avvocato per sapere se il suo matrimonio possa essere annullato. Irene sta organizzando insieme a Leonardo il prossimo evento al circolo e mette un po’ da parte Alfredo. Rosa prende una decisione importante riguardo alla sua carriera di insegnante. Tancredi nota che Flora gli ha nascosto una lettera e si insospettisce; decide di indagare e fa una scoperta inaspettata.

Tancredi è in preda all’ira e promette vendetta su Matilde e Vittorio, mentre Umberto è risentito con Flora perché non gli ha parlato della decisione di Matilde. Continuano gli attriti tra Vittorio e Marcello che vorrebbe prendere delle iniziative, ma trova le resistenze di Conti e Matteo prova a far ragionare il fratello. Irene, presa dai preparativi per l’evento al Circolo, fa aspettare invano Alfredo. Nel frattempo, Vittorio decide di affrontare Tancredi.

Armando scopre che Rosa ha problemi a pagare la pensione in cui alloggia e decide di aiutarla, facendole una proposta inaspettata. Alfredo inizia a essere insofferente nei confronti di Leonardo, ma, da bravo fidanzato, decide di supportare Irene. Adelaide fa sapere che si presenterà a Villa Guarnieri con un ospite a sorpresa, mentre Tancredi, esasperato, minaccia di denunciare Matilde per adulterio.

Marcello chiede scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti e lei decide di andare a vivere a casa sua insieme allo zio e Salvatore. Flora prova a chiarirsi con Tancredi ma finiscono per discutere nuovamente, mentre Vittorio è sempre più preoccupato per il destino di Matilde, anche se la Frigerio ha pronta una contromossa per il suo ex marito. Adelaide torna a villa Guarnieri accompagnata da Marta. Seguici su Instagram.