Il paradiso delle signore 8: Botteri, un bambino e una vecchia lettera… | Anticipazioni

Al Paradiso delle Signore non ci si annoia mai e il periodo di Natale è sempre uno dei più produttivi al grande magazzino milanese, ma soprattutto è uno dei momenti in cui la creatività di Vittorio (Alessandro Tersigni) si scatena e lascia spazio anche ad un po’ di magia.

Al Paradiso, infatti, nelle prossime settimane non mancherà l’entusiasmo tra le Veneri per l’iniziativa natalizia di Conti, che quest’anno sceglierà di omaggiare la clientela con un’idea insolita ma degna dell’inguaribile romanticismo del direttore: a tutte le clienti che verranno a fare shopping natalizio, verranno regalati dei libri usati.

Quale migliore iniziativa se non questa per scrivere anche quest’anno una storia degna di Charles Dickens? Tra questi libri infatti, Clara (Elvira Camarrone) troverà una lettera che, secondo lei, potrebbe essere indirizzata a Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) da parte di un suo vecchio amore.

La Venere ciclista allora convincerà Maria (Chiara Russo) a consegnare la lettera misteriosa a Botteri, ma lui non la prenderà molto bene.

Clara cercherà di rintracciare l’autrice della lettera per parlarle dello stilista (senza però avere molto successo) ma nel frattempo al Paradiso arriverà un bambino molto intraprendente, che vorrebbe fare un regalo alla sua mamma: che le due cose non siano in qualche modo collegate?

Finalmente si scoprirà chi è il misterioso bambino che si aggira al Paradiso e con lui conosceremo anche la madre: una grande rivelazione soprattutto per Botteri. In che modo potrebbero essere legati?