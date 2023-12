Il paradiso delle signore 8: il ciclone Marta! | Anticipazioni

Dal momento in cui Marta (Gloria Radulescu) tornerà a Milano, Il Paradiso delle Signore non sarà più lo stesso: la piccola Guarnieri, non più tanto piccola, porterà una vera e propria ventata di novità nella grigia capitale della moda degli anni ‘60.

Marta inizierà a conoscere meglio Flora (Lucrezia Massari), la nuova compagna del padre (Roberto Farnesi), e verrà poi anche a sapere che Matilde (Chiara Baschetti) frequenta il suo ex marito (Alessandro Tersigni).

Nel frattempo, Tancredi (Flavio Parenti) non riuscirà più a mentire e confesserà a Marta e ad Adelaide (Vanessa Gravina) quello che ha fatto a Matilde. Come reagiranno zia e nipote alla terribile verità del parente? Quel che è certo è che, dopo la confessione di Tancredi, Adelaide chiarirà che farà di tutto affinché uno scandalo non travolga la sua famiglia.

Dopo tanto tempo, invece, Vittorio e Marta si ritroveranno faccia a faccia. Siamo sicuri che tra gli ex coniugi Conti sia tutto finito?

Se Vittorio sarà totalmente preso dalla Frigerio, Marta avrà un’idea per aiutare il cugino Tancredi a dimenticare Matilde e la Frigerio deciderà di assecondarla, prendendo una decisione molto importante; poi, a sorpresa, si presenterà da Vittorio.

Dunque Matilde partirà per il Giappone e Tancredi lo scoprirà solo a fatto avvenuto: via libera per Marta dunque per prendere due piccioni con una fava, allontanare la sua rivale e riprendersi suo marito, o semplice altruismo? Lo scopriremo solo guardando!

Non contento della situazione, Guarnieri chiederà a Vittorio di stare lontano da Sant’Erasmo (ciò per evitare ulteriori tensioni) e Conti verrà a sapere che è stata proprio la sua ex moglie a suggerire l’idea a Matilde di allontanarsi per un po’ da Milano. Proprio adesso che lui e la Frigerio si erano ritrovati?

Sembrerebbero tutti indizi che portano la figlia di Guarnieri a volersi avvicinare al marito, in realtà Marta non avrà ancora il coraggio di parlare al padre della relazione che ha avuto in America; zia Adelaide la spingerà però a farlo: che sia questa la chiave di volta per comprendere il vero motivo del ritorno della ragazza più ribelle del Paradiso?