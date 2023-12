Il paradiso delle signore 8: il ritorno di Adelaide sconvolge i suoi uomini! | Anticipazioni

Li avevamo lasciati in stand by: a Il Paradiso delle Signore, la partenza di Adelaide (Vanessa Gravina) sembrava aver messo la parola fine alla loro storia ma Marcello (Pietro Masotti) non si era arreso e, nonostante i rifiuti della contessa, aveva tentato un riavvicinamento ottenendo l’ennesimo rifiuto. Ma cosa accadrà ora che lei è di nuovo a Milano? Avrà definitivamente dimenticato il suo giovane businessman o no?

Ciò che è certo è che Marcello finalmente rivedrà Adelaide dopo tanti giorni. Nonostante le speranze non siano mai morte, Barbieri capirà che la sua amata non è pronta a impegnarsi concretamente con lui ma, non volendo mollare la presa, le farà una sorpresa alla quale lei non saprà resistere!

Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) cercherà di capire quanto il ritorno di Adelaide abbia colpito Umberto (Roberto Farnesi), ma lui la rassicurerà rendendola apparentemente serena. Davvero il ritorno di quello che è stato il più grande amore della vita del commendatore non ha avuto alcun effetto su di lui?

Non ne siamo così sicuri, visto che Adelaide trascorrerà la notte fuori e Umberto, infastidito, gliene chiederà conto. Sembrerebbe quasi il litigio tra le parti di una vecchia coppia sposata da 30 anni. E se fosse esattamente così?Seguici su Instagram.